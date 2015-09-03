МИД Украины: заявление Следственного комитета РФ не имеет ничего общего со здравым смыслом

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

"Заявления Следственного комитета РФ в очередной раз вызывают возмущение в Украине – они не имеют ничего общего ни с международным правом, ни с реальностью или здравым смыслом", отмечает украинское внешнеполитическое ведомство.

В МИД подчеркивают, что "отсутствуют основания для применения Российской Федерацией своей юрисдикции на территории Украины, кроме расследования преступления агрессии, которая осуществляется Россией против нашего государства, и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, совершающих это преступление".

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"Фигурантами такого расследования может быть только высшее политическое и военное руководство России, которое несет полную ответственность за использование российских военных подразделений на территории Украины, финансирование терроризма, поставки оружия и наемников", - отмечает министерство. "Именно они ответственны за многочисленные жертвы среди гражданского населения, разрушения, страдания миллионов украинцев".

Как сообщал УНИАН, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о желании привлечь к уголовной ответственности по законодательству РФ 30 граждан Украины, в том числе руководителей силовых структур, за «применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид».

«На основании полученных следствием доказательств к уголовной ответственности привлекаются 30 лиц, в том числе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший министр обороны Валерий Гелетей, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко, экс-председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко, командир дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины Маломен, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, командиры украинских националистических батальонов «Айдар», «Донбасс», «Днепр» Сергей Мельничук, Семен Семенченко, Юрий Береза и другие по статьям 105, 356 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за убийство, применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид», - заявил Бастрыкин.