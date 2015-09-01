Посол США в Украине Пайетт выразил восхищение храбростью личного состава ВМС Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт заявил в Одессе во время открытия международных учений «Си Бриз-2015».

«Хочу выразить особое уважение мужчинам и женщинам, которые служат в украинских ВМС. Мы все помним ту храбрость и стойкость, которые продемонстрировали моряки, солдаты во время российской агрессии в Крыму. Их честь, стойкость перед лицом превосходящих российских сил», - заявил посол.

Он также отметил ключевую роль, которую играют сухопутные морские силы в защите Мариуполя – городе, который является форпостом «при защите от российско-сепаратистских сил».

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«Я очень горд нашим партнерством с правительством Украины в наших совместных усилиях в поддержке и обеспечении развития мирного и процветающего Черноморского региона. Мы это делаем для нашей общей цели – мирной, целостной Европы. Многонациональное сотрудничество – это ключ для нашей общей безопасности и процветания», - заявил Пайетт.

Ранее УНИАН сообщал о начале в Одесской и Николаевской областях многонациональных военных учений Sea Breeze-2015, которые продлятся до 12 сентября. В маневрах примут участие 2,5 тыс. военнослужащих не только из США и Украины, но также из Болгарии, Германии, Греции, Италии, Великобритании, Румынии, Швеции, Турции и Молдовы.