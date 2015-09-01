Аноним сообщил о заминировании Верховной Рады

11:30, 01 сентября 2015
Политика
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Специалисты взрывотехнических служб, кинологи и сотрудники ГСЧС проверяют здание на наличие опасных предметов без эвакуации людей. 

Здание проверяют на наличие опасных предметов без эвакуации людей / gazeta.lviv.ua

Сегодня около 11.00 на линию “102” поступило анонимное сообщение о минировании здания Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в городе Киеве.

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Специалисты взрывотехнических служб, кинологи и сотрудники ГСЧС проверяют здание на наличие опасных предметов без эвакуации людей. Также устанавливается лицо, сделавшее телефонный звонок.

Сведения внесены в журнал Единого учета районного управления столичной милиции.

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