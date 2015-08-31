Избивавшие милиционеров под Радой свободовцы теперь во всем обвиняют власть

Об этом говорится в их заявлении, обнародованном после столкновений под стенами Рады.

Они утверждают, что "власть совместно с пророссийским "Оппозиционным блоком" спровоцировала украинцев к протесту, поставив в повестку дня парламента и проголосовав в первом чтении изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют особый статус Донбасса и являются фактической капитуляцией перед Кремлем".

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Кроме того, по словам свободовцев, именно "милиция первой применила силу к пикетчикам, спровоцировав многочисленные столкновения".

"Правоохранители не предприняли надлежащих мер для нейтрализации провокаторов. Очевидно, что использование взрывного устройства, которое неизвестные бросили в правоохранителей, является заранее спланированной провокацией, направленной против украинских патриотов", - говорится в сообщении ВО "Свобода".

Также они требуют отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как сообщал УНИАН, сегодня под зданием Верховной Рады проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.

Митингующие применили деревянные палки, дымовые шашки, газовые баллончики. Один из митингующих бросил гранату в правоохранителей.