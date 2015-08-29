Президент и замглавы АП приватизируют судебную систему – нардеп

Об этом заявил народный депутат Украины, один из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталий Куприй, комментируя заявление отстраненного председателя апелляционного суда Киева Антона Чернушенко о том, что он получал указания от президента и его подчиненного выносить заведомо неправосудные решения по нескольким громким делам, в частности, по делу Гонгадзе.

Так, от имени президента его просили не вызывать на допрос в качестве свидетелей Леонида Кучму и других бывших высокопоставленных чиновников. Кроме того, давление на Чернушенко оказывалось и из-за дел об обысках в ювелирном магазине «Граф», о незаконном аресте урожая некоторых агропредприятий и арест имущества компании «Нефтегаздобыча».

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«Все вышеприведенные факты указывают на то, что Порошенко вместе со своими заместителями превратили президентскую вертикаль власти в машину для зарабатывания денег для собственного незаконного обогащения. За деньги он готов на все: покрыть преступления Кучмы, Литвина и Медведчука, защищать ювелирные изделия магазина жены, способствовать куме в продвижении интересов в агросфере, побороться за газовую трубу, и тому подобное. Разве это то, чем должен заниматься Президент, избранный украинским народом?», – написал Виталий Куприй на своей странице в Facebook.

Народный депутат сообщил, что подаст обращения во все правоохранительные органы по этому поводу.

«Но действительно эффективным механизмом для привлечения Порошенко к ответственности была бы процедура импичмента. И она, к сожалению, заблокирована сейчас властной Коалицией, которая не желает принятия закона «О временных следственных комиссиях», – считает Куприй. – Требую от всех народных депутатов заблокировать работу Верховной Рады до момента принятия законов, которые позволят снять неприкосновенность с Порошенко, отстранить его от должности и посадить в тюрьму за предательство государственных интересов».