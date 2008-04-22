Адвокат Федур заявляет о беспочвенности иска Кличко к Черновецкому

Адвокат Андрей ФЕДУР заявляет, что в исковом заявлении кандидата на должность Киевского городского председателя Виталия КЛИЧКО к кандидату в столичные мэры Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ нет ни одного подтверждения совершения последним неправомерных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в суде А.ФЕДУР сказал в комментариях журналистам.

«Никаких неправомерных действий Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не совершал. Поэтому для удовлетворения этого иска нет правовых оснований», - отметил адвокат.

Он объяснил, что в 15.00 15 апреля, когда происходила встреча Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с журналистами, тот был указом Президента Украины отстранен от исполнения обязанностей председателя КГГА. «Указ главы государства об отмене предыдущего указа об отстранении вышел лишь вечером 15 апреля, в конце рабочего дня, и в КГГА поступил только утром 16 апреля», - подчеркнул А.ФЕДУР.

«А то, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил на несколько вопросов журналистов, выразил свою позицию, так это конституционное право каждого - свободно выражать свое мнение. Этим он не совершал никаких противоправных действий. Поэтому, бесспорно, никаких правовых оснований для удовлетворения этого иска нет», - убежден адвокат.

«Хотя в нашей стране оценивать перспективы какого-либо судебного иска – напрасное дело. К сожалению, у нас правом пренебрегают очень часто», - добавил А.ФЕДУР.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля, Окружной административный суд Киева начинает рассмотрение иска В.КЛИЧКО к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Иск был подан 18 апреля.