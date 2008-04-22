Ющенко о популизме, слабеющей экономике и ”желтой карточке” правительству

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство избегать популистских решений при подготовке изменений в государственный бюджет на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета.

В частности, по словам Президента, в вопросе подготовки бюджета очень важно отличить политический популизм от ответственности за стабильное экономическое развитие и высокие социальные стандарты.

«Меня, откровенно скажу, пугает, как страна скатывается в болезнь вчерашнего дня – необоснованный популизм», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства высказался за необходимость предоставления адекватного ответа вызовам, стоящим сегодня как перед мировой, так и украинской экономикой, а «не идти ложной сладкой дорогой, за которой нет перспективы развития нации».

Президент сказал, что не хочет давать какие-либо политические оценки или устраивать «политический суд».

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня, прежде всего, необходимо заботиться об экономической стабильности страны и, исходя из нее, принимать меры, которые будут способствовать экономическому росту.

«Мы все сделали, чтобы 2008 год был стабильным, – думаю, далеко не все, но мы об этом молчим, мы наблюдаем, как она (экономика – УНИАН) потихоньку ослабевает», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что одним из приоритетов государства, кроме экономической стабильности и развития, является обеспечение сбалансирования этих двух позиций с социальными приоритетами страны.

В своем выступлении глава государства сказал, что сегодня в экономике есть неплохие макроэкономические показатели, но они ниже, чем в предыдущие два года.

Кроме того, Президент высказался за скорейший пересчет минимальных зарплат и прожиточного минимума, отметив, что сегодня тенденция, когда доля заработной платы в доходах населения уменьшается, является «желтой карточкой» власти.