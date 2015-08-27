Юнкер обещает способствовать положительному решению о безвизовом режиме для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе после завершения встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте такжеВ Брюсселе довольны выполнением Украиной рекомендаций относительно безвизового режима с ЕС

По словам Жан-Клода Юнкера, вопрос безвизового режима был одной из тем переговоров.

Он подтвердил, что получил от украинской стороны последнюю информацию о выполнении необходимых критериев. "Решение (о принятии решения о предоставлении безвизового режима) будет принимать каждая страна-член ЕС, и я лично сделаю все, чтобы позиция Комиссии была положительной", - заявил президент ЕК.

При этом он выразил уверенность, что в случае, если Украина выполнит все необходимые критерии, страны-члены также примут положительное решение.

Вместе с тем еще остаются вопросы, которые необходимо выполнить, в частности, президент ЕК назвал борьбу с коррупцией.

Кроме того, он выразил уверенность, что глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с 1 января 2016 года.

Также, по словам Жан-Клода Юнкера, президент Украины рассказал ему о "прогрессе, который уже осуществлен и который будет осуществлен в ближайшее время". "Это значит, что мы сможем передать два последних транша финансирования", - подчеркнул президент ЕК.