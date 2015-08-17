Патронатную службу Национального антикоррупционного бюро возглавил Коваленко

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назначил начальника отдела службы обеспечения работы директора бюро (патронатная служба).

«Создание надлежащих условий для принятия директором бюро эффективных государственных решений, консультирование, подготовка необходимых информационно-аналитических материалов, организация и проведение мероприятий является моей главной целью», - отметил Коваленко.

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Он подчеркнул, что готов принять непосредственное участие в построении действительно нового органа, который сможет будет примером для других в борьбе с коррупцией.

Также в НАБУ напоминают, что к тестированию на знание законодательства на данную должность было допущено 127 кандидатов, из них на собеседование с конкурсной комиссией попали 79 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что Антикоррупционное бюро начнет свою работу с октября. Говоря о конкурсе на должности детективов, Сытник отметил, что он проходит в 4 этапа: тестирование на знание кандидатами законодательства Украины, которое с 2,5 тыс. человек прошли лишь около 980 человек; тестирование на общие способности, успешно прошли 222 кандидаты; психологическое тестирование.