Меркель и Олланд на переговорах в Берлине хотят говорить о коррупции в Украине, а не о Путине - СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Информагентство AFP добавляет, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не стремятся дистанцироваться от президента России Владимира Путина в решении украинского конфликта. Как отмечается, украинская сторона ожидает, что переговоры в трехстороннем формате в Берлине 24 августа с участием канцлера Германии, президентов Франции и Украины и при отсутствии российского президента, должны стать "очень важным сигналом как для Путина, так и для западной аудитории". "Франция и Германия сидят в одной лодке с нами", - сказал агентству украинский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

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Во французских правительственных кругах, зато подчеркивают, что встреча в таком формате состоится по просьбе украинской стороны, а Меркель и Олланд не стремятся дистанцироваться от Путина. "Это не создание чего-то вроде «тройки» с целью вести дипломатическую борьбу против России", - заявил в пятницу французский чиновник. Более того, встреча в ближайшее время в "нормандском формате", то есть с участием российского президента, была бы желанной. В МИД ФРГ отмечали, что длительное разрешение конфликта на Донбассе возможно только в сотрудничестве с Россией. "Это понятно, что прочная, устойчивая, стабильная безопасность возможна только с Россией, а не против России", - заявил пресс-секретарь МИД ФРГ Себастьян Фишер.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко назвал четыре темы для переговоров с Меркель и Олландом в Берлине 24 августа.