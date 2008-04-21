Гриценко хочет, чтоб силовики сняли форму и равнялись на ЦРУ

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает необходимым провести «дегенерализацию» и «демилитаризацию» силовых и разведывательных структур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на международном семинаре «Практические аспекты парламентского надзора за сектором разведки».

«Очень много дисбалансов в генеральских должностях. И эти дисбалансы очевидны, и на них нельзя не обращать внимания», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что, например, численность Службы внешней разведки Украины составляет 5-6 тыс. чел., эту структуру возглавляет военный человек, который может иметь воинское звание генерал армии Украины, в то же время начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в подчинении которого 200 тыс. чел. также может получить воинское звание генерал армии Украины.

По его словам, такие дисбалансы есть и в других силовых структурах: Управление государственной охраны численностью около 3 тыс. чел. может возглавлять генерал армии; внутренние войска – чуть более 30 тыс. чел. - также может возглавлять генерал армии; Государственная пограничная служба – 50 тыс. чел. – генерал армии Украины.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что это касается не только первых лиц, поскольку воинские звания завышены по всей вертикали силовых ведомств. Он убежден, что для Украины было бы правильным, если бы предельные воинские звания определялись парламентом.

Председатель комитета также отметил, что необходимо провести «демилитаризацию» силовых структур.

По его словам, комитет провел анализ и выяснил, что все силовые ведомства Украины насчитывают около 700 тыс. чел., из них 500 тыс. носят военную форму.

По данным А.ГРИЦЕНКА, из них только 30% занимаются непосредственно обороной страны, а остальные выполняют внутренние функции.

По его убеждению, с многих силовых ведомств «нужно снять форму и оставить ее только в Вооруженных Силах».

При этом он подчеркнул, что в силовых структурах должны быть сохранены все социальные гарантии.

«От того, что ЦРУ - не воинское формирование, оно не менее эффективно, чем наша СБУ», - сказал А.ГРИЦЕНКО.