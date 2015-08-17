Пусть Германия занимается Украиной. У нас свои проблемы - Дональд Трамп

Претендент на пост президента США Дональд Трамп заявил, что ситуацию в Украине должны решать европейские страны, которых затронул конфликт. Об этом он сказал в пятницу 14 августа во время пресс-конференции в штате Нью-Гемпшир, сообщает Голос Америки

Если Трампа изберут президентом, то, по его словам, он быстро найдет общий язык с президентом России.

На вопрос журналистов об агрессии РФ в Украине Трамп ответил, что этим вопросом должны заниматься преимущественно европейские страны, а не только Соединенные Штаты.

«Германия – очень богатая и сильная страна, экономически очень мощная. Это потрясающая, невероятная, неограниченная экономическая сила. Почему не Германия? Почему мы должны возглавлять каждую битву?» – заявил кандидат вич республиканской партии.

Причиной желания откреститься от Украины есть внутренние проблемы Соединенных Штатов.

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«Мы должны отстроить нашу страну. Китай и другие опустошили нас. Китай осуществил крупнейшую кражу в истории США, я имею в виду деньги, которые они забрали у нас. Это одностороннее движение. Мы имеем достаточно проблем. Мы поддерживаем своих людей, наших друзей, и мы хотим, чтобы они помогли Украине. И я также хочу видеть, что в Украине наведен порядок», – объяснил свою позицию относительно решения украинского конфликта Дональд Трамп.

«Не кажется ли вам, что Германия и все страны, которых это непосредственно коснулось, должны бороться? Сейчас так выглядит, что их это не волнует. Они не заботятся. И я думаю, я с ними найду общий язык», – добавил миллиардер.

Ранее сообщал УНИАН, Дональд Трамп, один из возможных кандидатов на президентских выборах от Республиканской партии США, заявил, что готов потратить на свою избирательную кампанию миллиард долларов, если это будет необходимо.

"Я зарабатываю 400 миллионов долларов в год, поэтому какая разница? Чего я хочу - так это сделать нашу страну великой", - заявил миллиардер журналистам.

Очередные выборы президента США должны состояться в 2016 году.