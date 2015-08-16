Трамп готов потратить на свою предвыборную кампанию $1 миллиард

Об этом сообщает ВВС.

Бизнесмен Дональд Трамп, один из возможных кандидатов на президентских выборах от Республиканской партии США, заявил, что готов потратить на свою избирательную кампанию миллиард долларов, если это будет необходимо.

"Это не имеет значения. Я зарабатываю 400 миллионов долларов в год, так что какая разница? Что я хочу - это сделать нашу страну великой", - заявил миллиардер журналистам в ходе своей поездки по штату Айова.

Как отмечает издание, Трампу, состояние которого, по его собственным утверждениям, достигает 10 миллиардов долларов, не нужно думать о том, как угодить лоббистам и спонсорам.

"Например, недавно Дональд Трамп заявил, что отказался от 5 миллионов долларов, предложенных одним из частных жертвователей на проведение его избирательной кампании", - отмечается в статье.

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Как сообщал УНИАН, кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп пообещал в случае избрания президентом США поладить с Путиным.