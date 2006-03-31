Оснований для повышения в Украине цен на сахар нет. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр по аграрным вопросам Юрий МЕЛЬНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил, что можно прогнозировать запасы сахара к 1 апреля где-то на уровне 1 млн. 400 тыс. тонн.

"Учитывая уровень потребления этого продукта - запасов достаточно и подорожания мы не прогнозируем, - сказал он. - Этого достаточно до нового сезона».

Ю.МЕЛЬНИК также сообщил, что сейчас ситуация на рынке сахара стабильная и на протяжении этого месяца оптовая цена составляет 3,70 грн. за килограмм.

Как сообщал УНИАН, в течение последней декады июня 2005 года средний по Украине уровень розничных цен на сахар повысился на 12,9% - с 3,81 до 4,3 грн. за 1 килограмм.

За прошлый год сахар подорожал на 92%. В Украине средние цены на сахар на протяжении третьей декады января повысились на 2,8%.

В 2005 году Украина произвела 1900 тыс. тонн сахара, что на 8% больше, чем в 2004 году (1,79 млн. тонн).

Емкость внутреннего рынка сахара в Украине оценивается на уровне 2-2,2 млн. тонн в год.