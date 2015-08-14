Нардеп анонсировал совместный съезд "Солидарности" и УДАРа

Об этом в эфире одного из украинских каналов сообщил первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко, сообщает пресс-служба БПП.

Он также сообщил, что сегодня продолжается объединительный процесс двух политических сил.

Кононенко выразил надежду, что политическим силам удастся договориться на предстоящем съезде по большинству вопросов.

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"На сегодняшний день есть решение, что мы вместе идем на местные выборы, вместе формируем списки по регионам", - подчеркнул народный депутат.

Он также опроверг сообщения о назначении Столара на должность руководителя избирательного штаба партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" в городе Киеве.

"Я вам могу назвать фамилию человека, который уже утвержден, который будет возглавлять киевский штаб - это Владимир Прокопив", - сказал он, добавив, что Прокопив будет возглавлять штаб, который будет заниматься предвыборной программой кандидата от партий в мэры Киева.