Мороз надеется на сотрудничество с Януковичем

СПУ надеется на сотрудничество с Партией регионов в организации защиты конституционного строя, демократии, прав и свобод. Об этом говорится в телеграмме-приветствии лидера СПУ Александра МОРОЗА председателю Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ и делегатам XI съезда Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, в телеграмме отмечается, что «практика подтверждает: авантюризм в государственном управлении, пренебрежение Конституцией и законами вредят стране, каждому гражданину». «Именно поэтому сегодня партии обязаны организовать защиту конституционного строя, демократии, прав и свобод человека, бороться за повышение роли обществ и органов самоуправления» - сказано в телеграмме.

А.МОРОЗ отмечает, что «для Украины это судьбоносный вопрос» и выражает надежду на сотрудничество в этом направлении.