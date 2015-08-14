Россия надеется договориться с Обамой о завершении войны в Украине за счет Савченко - адвокат

Об этом в интервью Rzeczpospolita сказал Марк Фейгин - российский оппозиционер и один из адвокатов украинской летчицы Надежды Савченко, незаконно заключенной в России, передает ZN.ua.

Он рассказал, что нынешнее самочувствие украинки хорошее. Тюремщики боятся причинить ей вред, поскольку она известная личность и очень важна для Кремля.

Фейгин пояснил, что дело Савченко фактически является частью пропаганды. Власть в Москве обвиняет в смерти российских журналистов в Донбассе "киевскую хунту". А незаконно арестованный украинский офицер Вооруженных сил якобы ее представляет. Также, по словам Фейгина, у Кремля есть план по решению конфликта в Украине, и Савченко – его часть.

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"Путин хочет включить в переговоры в нормандском формате американцев. Он надеется на большую договоренность с Западом относительно завершения украинского конфликта, пока в Белом Доме еще есть Барак Обама. Путин знает, что если на президентских выборах в США победит республиканец, или даже Хиллари Клинтон, говорить станет труднее. Савченко должна была бы стать частью той договоренности", - сказал Фейгин.

По его словам, в конце своего президентства Обама думает над своим историческим наследием. Он уже сделал серьезные сдвиги в отношениях с Кубой и Ираном. А его советники, которые когда-то лоббировали "перезагрузку" с Путиным, снова склоняют его к договоренности с Россией.

"Путин хочет новой Ялты: усесться в кресле, как Сталин сидел рядом с Черчиллем и Рузвельтом. И делить мир. Но надо помнить, что тоталитарный СССР был значительно мощнее, чем сегодняшняя Россия. Сегодня нет такой возможности и никакой идеологической силы", - сказал адвокат Савченко.

Он также рассказал, что кроме его подзащитной, в России есть много незаконно заключенных украинских солдат. Поскольку не было никакой огласки в СМИ, их тихо приговорили к 20-25 годам тюрьмы. По словам Фейгина, это бы произошло и с Савченко, если бы пресса не подняла шум.

Также адвокат добавил, что у защиты имеются доказательства, свидетельствующие о невиновности Савченко. К примеру, российские солдаты Савченко сняли на видео в 10:00-10:30 утра, а журналисты погибли значительно позже. Кроме того, у адвокатов есть телефонные записи, которые свидетельствуют о том, что украинка была далеко от того места, где погибла российская съемочная группа.

Как сообщал УНИАН, адвокат украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Илья Новиков не исключает, что судебный приговор его подзащитной в России уже написан и он будет максимальным.