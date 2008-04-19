Турчинов рассказал, почему Тимошенко отсутствует на субботнике

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока проводит важное совещание по вопросам проведения противоинфляционных мер. Об этом сегодня сообщил во время субботника в одном из киевских скверов первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос журналистов об отсутствии Ю.ТИМОШЕНКО на субботнике правительства.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что на субботник вышли почти все члены правительства.

Напомним, вчера анонсировалось, что 19 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ и другие члены правительства примут участие в акции по благоустройству Киева.