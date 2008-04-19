Политологи: Конституцию могут изменить еще до президентских выборов

Политические эксперты не исключают, что Конституция Украины может быть изменена до президентских выборов.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспресс-опроса, проведенного «Центром исследований политических ценностей «АКСИА».

Так, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что Конституция будет изменена до президентских выборов. “Есть не то, что определенный, есть полный консенсус основных политических сил относительно необходимости изменять Конституцию”, - сказал он.

В то же время, по словам политолога, политические силы видят будущую конституционную модель по-разному. “Вне парламента, через парламент, или одновременно и через референдум, и через парламент, но изменения в Конституцию будут внесены”, - убежден В.КАРАСЕВ.

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира ФЕСЕНКО, Конституция может быть изменена, но не обязательно таким способом, на который “намекает Конституционный Суд”. В.ФЕСЕНКО считает, что вряд ли нынешний состав Верховной Рады пойдет на то, чтобы лишиться своего права влиять на разработку и принятие изменений к Конституции, или принятие новой Конституции.

“Может, будет осуществлена попытка, возможно и удачная, принять изменения к Конституции за счет тактического союза между ведущими политическими силами парламента - БЮТ и Партией регионов”, - сказал он. При этом политолог не исключил, что это может и не произойти, поскольку между этими политическими силами существуют много разногласий и конфликт интересов. “Но если они почувствуют риск от президентской конституционной стратегии, то могут объединиться”, - считает В.ФЕСЕНКО.

Политолог также убежден, что решение Конституционного Суда вынуждает, в известной мере, изменить стратегию Секретариат Президента. По его словам, если были планы провести референдум, не ожидая решения Конституционного Суда, то сейчас нужно будет либо как-то договариваться с парламентскими силами, либо изменять тактику и стратегию конституционного процесса.

В свою очередь, директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что изменение Конституции “вне парламента и без парламента – это фантастика”. Он отметил, что изменения к Конституции интересуют всех участников политических событий, и каждый надеется получить свой “бонус”.

“Однако Конституция - это большие правила большой политической игры, в которую играет сегодня вся страна. Невозможно изменить правила в интересах персоналии - будь это ЮЩЕНКО или ТИМОШЕНКО, и в интересах отдельной партии или партийного блока”, - сказал политолог.

А.МЕДВЕДЕВ убежден, что для того, чтобы изменения к Конституции имели системный и продуктивный характер, необходим консенсус элит и электоральный консенсус.

Он также считает, что проблема не в самой Конституции. По словам А.МЕДВЕДЕВА, сейчас муссируется неверное мнение, что “исправленная Конституция даст Украине хорошую политику”. “Это не соответствует политической реальности. Сначала необходимо найти формулу этой хорошей политики. А на сегодняшний день такой политики в Украине нет”, - отметил эксперт, добавив, что в связи с этим конституционные изменения до выборов 2010 возможны. Однако, по его словам, главный вопрос остается нерешенным - под кого будет выписана эта очередная редакция главного закона страны.

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сомневается, что сейчас есть возможность изменить Конституцию до президентских выборов. “Но Президент будет очень стараться сделать все, чтобы такие изменения были внесены. Президент будет пытаться прижать депутатов от разных фракций, чтобы все-таки набрать 300 голосов”, - сказал он.

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА, есть вероятность того, что изменения к Конституции будут приняты до президентских выборов, однако для этого необходим консенсус основных политических игроков в Верховной Раде. Он отметил, что на данный момент такой консенсус пока еще невозможен, однако не исключил его в будущем.

“Ведутся переговоры между БЮТ и Партией регионов. Есть основания полагать, что изменения могут быть приняты”, - сказал он.

По мнению В.КУЛИКА, это может состояться лишь тогда, когда стороны поладят по другим вопросам, в том числе относительно модели коалиции, формирования правительства и т.д.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, КС обнародовал решение по делу о конституционном представлении Президента Украины об официальном разъяснении ряда положений Конституции (дело о принятии Конституции и законов на референдуме).

Как сообщил в интервью журналистам председатель КС Андрей СТРИЖАК, согласно этому решению, новая Конституция Украины не может быть утверждена на всеукраинском референдуме без решений Верховной Рады.