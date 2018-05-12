Сессия ПАСЕ: депутаты критиковали Россию и аплодировали Тимошенко

На заседании ПАСЕ самые горячие дискуссии развернулись вокруг состоянии демократии в России и Беларуси… Тимошенко – представителю России: «А еще мы в Украине поедаем младенцев»… Россия заблокировала вопрос по Голодомору…

Сегодня завершается весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Справочно: Совет Европы - это форум для дискуссии европейских парламентариев. Влиятельность Совета Европы определяется скорее ее моральным авторитетом и сосредоточенностью на правах человека. В состав ПАСЕ входят те депутаты парламентов европейских стран, которые занимаются правами человека, нацменьшинств. Дискуссии ПАСЕ проходят в следующем формате. Депутаты ПАСЕ готовят доклад. Докладчик кратко излагает тезисы, потом начинается дискуссия. Любой из депутатов может взять выступление на четыре-пять минут. Потом депутаты голосованием принимают или отвергают доклад. Они могут принять резолюцию. Доклад может содержать рекомендательную часть. Вопросы не задают, поскольку депутаты ПАСЕ заранее прочитывают доклад. Ответные выступления – это исключительно выражение согласия или несогласия. На последней сессии в качестве докладчиков были приглашены Президент Словакии Иван Гаспарович, глава французского МИДа Бернар Кушнер, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Российский депутат – шведскому: У нас все демократичнее, ведь у вас король, а у нас – Президент

На нынешнем заседании ПАСЕ самые горячие дискуссии развернулись вокруг состоянии демократии в России и Беларуси. Интересно, что Москва раньше много раз заявляла, что Совет Европы – единственно легитимный орган, способный объективно судить о демократии. Российские эксперты всегда присутствовали на заседаниях Совета Европы, высказывались по поводу любой его инициативы и всех его органов. Однако глубокие расхождения во взглядах на демократию между российскими парламентариями и их европейскими коллегами стало очевидным на этой сессии ПАСЕ. Это особо остро проявилось во время обсуждения двух вопросов: мониторинга российских президентских выборов и неправильного использования уголовного правосудия в Беларуси.

ПАСЕ всегда была очень сдержана в своих докладах относительно проведения выборов. И была единственной организацией, которая согласилась на довольно жесткие условия России относительно мониторинга президентских выборов. Доклад о выборах в России был подготовлен швейцарским социалистом Андреасом Гроссом. Он покритиковал неравный доступ к медиа-ресурсам кандидатов в президенты Российской Федерации, отказ Дмитрия Медведева участвовать в публичных дебатах, отсутствие и невозможность расположить в России долгосрочных наблюдателей за выборами. Что, по мнению докладчика, не позволило отследить представителям международного сообщества избирательный процесс.

Гросс также отметил и другие «технические сложности». Он, например, обратил внимание на то, что собрать два миллиона подписей в поддержку кандидата (такова норма российского закона) за месяц в столь большой стране, как Россия, невозможно.

Интересно, что российский депутат, коммунист Иван Мельников согласился с заключительной частью доклада и сам отметил, что Медведев действительно получил чрезвычайно высокий доступ к информационным ресурсам, и должен был во время кампании отказаться от своих постов.

Контраргумент российской стороны высказал член Госдумы, председатель российской делегации в Совете Европы, член «Единой России» Константин Косачев. Он сказал, что довольно часто оценка избирательного процесса зависит от результата. По мнению Косачева, во время выборов в Сербии делегация Словении уже через два часа после того, как были закрыты участки, заявила, что выборы были честные и демократические, юридически ответственные. Россияне заметили, что еще ни одна международная организация не высказывала свое мнение так быстро.

Когда один из депутатов из Швеции (где официальной главой государства является король) покритиковала Россию, то Косачев заявил, что в России пост главы государства не передается по наследству, как в Швеции, а его получают в результате выборов.

Белорусов от ПАСЕ также защищали россияне

Еще сильнее столкнулись мнения во время дискуссии относительно использования уголовного правосудия в Беларуси. Докладчик ПАСЕ Христас Пургуридес подготовил детальный отчет с описанием многочисленных случаев, когда уголовное правосудие было использовано для организации политически мотивированных процессов и арестов оппозиционных депутатов.

Отвечать за белорусов тут же стали россияне. Николай Слуцкий, член ЛДПР, сказал, что докладчик слишком раздувает страсти и на самом деле узко подходит к интерпретации понятия «использование уголовной юстиции в Беларуси». «В течение нескольких лет Белоруссия получила более ста пяти миллионов долларов США на фонды из-за рубежа. И это может рассматриваться, как вмешательство во внутренние дела», – заявил член российской ЛДПР, также заметив, что «Россия не может повлиять на эти процессы, ведь ее цель не уговаривать Минск, а продолжать диалог».

Тимошенко – представителю России: А еще мы в Украине поедаем младенцев…

Участие украинской делегации на сессиях ПАСЕ – особый случай. Украинские депутаты практически не выступают (разве что Сергей Головатый, который почему-то заинтересовался выборами в Армении и промолчал на дебатах по России). Еще автор видел там Оксану Билозир. Напомню, что там аккредитованы также «регионалы» Александр Лавринович, Борис Колесников, Янукович-младший, а также Владимир Литвин, которых я не встретил.

Насколько ярким было выступление Тимошенко, настолько бледным участие всей нашей делегации. Не буду пересказывать доклад премьер-министра, все ее инициативы подробно переданы в новостях. Интересной показалась мне дискуссия.

На реплику Константина Косачева, что у вас в Украине дискриминируют русское население и закрывают кинотеатры. Тимошенко невозмутимо отметила: «А еще у нас в Украине едят младенцев». И дальше, уже мягче, сказала, что никто ее маме не запрещает говорить по-русски.

Тимошенко поблагодарила Польшу, которая всегда поддерживала Украину в ее стремлении стать частью Европы. Отвечая на вопрос о вступлении в НАТО, она сказала: «В сегодняшнем взаимозависимом мире развитие отношений с разными системами безопасности является приоритетом для многих стран. Это касается как развития отношений Украины с НАТО, так и развитие отношений России с НАТО. Я подписала письмо с просьбой интенсифицировать взаимодействие с НАТО. Но речь пока не шла о вступлении, речь шла об ПДЧ. И ни один политик Украины не будет отрываться от общественного мнения и идти против воли народа, этому будет предшествовать референдум.

Практически каждый пассаж Тимошенко встречали аплодисментами.

После ее выступления россияне в кулуарах активно давали комментарии. Общий смысл которых сводился к тому, что Тимошенко уходила от ответов, а ПАСЕ тоже вдруг зачем-то вспомнила о Беларуси.

ПАСЕ – про аборты и суициды

Интересно, что на сессии рассматривались вопросы об абортах и детских суицидах.

По первому – ПАСЕ призвал декриминализировать аборты и гарантировать женщинам право на законный и безопасный аборт. Ассамблея включает сорок семь стран, и не в каждой из них они позволены.

Также была принята резолюция, призывающая страны к мерам, предотвращающим детский суицид. По детскому суициду резолюция была принята.

А по России – специальной резолюции не было. Почему, поинтересовались мы в кулуарах. Скорее всего, Россия бы заблокировала эту резолюцию, сказали одни парламентарии. Жесткая резолюция могла бы оттолкнуть Россию от сотрудничества, объяснили другие.

Конечно, в ПАСЕ многие вещи говорят иносказательно и не дают откровенно резких оценок. Но понять мнение и мотивацию людей можно, общаясь неформально в буфетах, которых тут великое множество. Есть даже своеобразная площадка прямо у выхода из зала, где проходят выставки и тоже есть буфет. Бутерброды в здании ПАСЕ продаются с 30-процентной надбавкой по сравнению с кафе Страсбурга – по три евро пятьдесят евроцентов, кола стоит вдвое дороже, чем в городе, – почти два евро, а салат из морковки с латуком – свыше четырех евро.

Тут, например, в буфете, я услышал, что тема Голодомора, инициированная украинской делегацией, была заблокирована. Кем заблокирована? По слухам, парламентариями «большой в географическом смысле, наполовину европейской страной, настолько демократической, что кандидатам в президенты там надо собрать два миллиона подписей в свою поддержку».

Всеволод Самохвалов, Страсбург