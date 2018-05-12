Сессия ПАСЕ: депутаты критиковали Россию и аплодировали Тимошенко
Самые горячие дискуссии развернулись вокруг демократии в России и Беларуси… Тимошенко – представителю России: «А еще мы в Украине поедаем младенцев»… Россия заблокировала вопрос по Голодомору… Репортаж
На заседании ПАСЕ самые горячие дискуссии развернулись вокруг состоянии демократии в России и Беларуси… Тимошенко – представителю России: «А еще мы в Украине поедаем младенцев»… Россия заблокировала вопрос по Голодомору…
Сегодня завершается весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Справочно: Совет Европы - это форум для дискуссии европейских парламентариев. Влиятельность Совета Европы определяется скорее ее моральным авторитетом и сосредоточенностью на правах человека. В состав ПАСЕ входят те депутаты парламентов европейских стран, которые занимаются правами человека, нацменьшинств. Дискуссии ПАСЕ проходят в следующем формате. Депутаты ПАСЕ готовят доклад. Докладчик кратко излагает тезисы, потом начинается дискуссия. Любой из депутатов может взять выступление на четыре-пять минут. Потом депутаты голосованием принимают или отвергают доклад. Они могут принять резолюцию. Доклад может содержать рекомендательную часть. Вопросы не задают, поскольку депутаты ПАСЕ заранее прочитывают доклад. Ответные выступления – это исключительно выражение согласия или несогласия. На последней сессии в качестве докладчиков были приглашены Президент Словакии Иван Гаспарович, глава французского МИДа Бернар Кушнер, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Юлия Тимошенко
Российский депутат – шведскому: У нас все демократичнее, ведь у вас король, а у нас – Президент
На нынешнем заседании ПАСЕ самые горячие дискуссии развернулись вокруг состоянии демократии в России и Беларуси. Интересно, что Москва раньше много раз заявляла, что Совет Европы – единственно легитимный орган, способный объективно судить о демократии. Российские эксперты всегда присутствовали на заседаниях Совета Европы, высказывались по поводу любой его инициативы и всех его органов. Однако глубокие расхождения во взглядах на демократию между российскими парламентариями и их европейскими коллегами стало очевидным на этой сессии ПАСЕ. Это особо остро проявилось во время обсуждения двух вопросов: мониторинга российских президентских выборов и неправильного использования уголовного правосудия в Беларуси.
ПАСЕ всегда была очень сдержана в своих докладах относительно проведения выборов. И была единственной организацией, которая согласилась на довольно жесткие условия России относительно мониторинга президентских выборов. Доклад о выборах в России был подготовлен швейцарским социалистом Андреасом Гроссом. Он покритиковал неравный доступ к медиа-ресурсам кандидатов в президенты Российской Федерации, отказ Дмитрия Медведева участвовать в публичных дебатах, отсутствие и невозможность расположить в России долгосрочных наблюдателей за выборами. Что, по мнению докладчика, не позволило отследить представителям международного сообщества избирательный процесс.
Гросс также отметил и другие «технические сложности». Он, например, обратил внимание на то, что собрать два миллиона подписей в поддержку кандидата (такова норма российского закона) за месяц в столь большой стране, как Россия, невозможно.
Интересно, что российский депутат, коммунист Иван Мельников согласился с заключительной частью доклада и сам отметил, что Медведев действительно получил чрезвычайно высокий доступ к информационным ресурсам, и должен был во время кампании отказаться от своих постов.
|Константин КОСАЧЕВ
Когда один из депутатов из Швеции (где официальной главой государства является король) покритиковала Россию, то Косачев заявил, что в России пост главы государства не передается по наследству, как в Швеции, а его получают в результате выборов.
Белорусов от ПАСЕ также защищали россияне
Еще сильнее столкнулись мнения во время дискуссии относительно использования уголовного правосудия в Беларуси. Докладчик ПАСЕ Христас Пургуридес подготовил детальный отчет с описанием многочисленных случаев, когда уголовное правосудие было использовано для организации политически мотивированных процессов и арестов оппозиционных депутатов.
Отвечать за белорусов тут же стали россияне. Николай Слуцкий, член ЛДПР, сказал, что докладчик слишком раздувает страсти и на самом деле узко подходит к интерпретации понятия «использование уголовной юстиции в Беларуси». «В течение нескольких лет Белоруссия получила более ста пяти миллионов долларов США на фонды из-за рубежа. И это может рассматриваться, как вмешательство во внутренние дела», – заявил член российской ЛДПР, также заметив, что «Россия не может повлиять на эти процессы, ведь ее цель не уговаривать Минск, а продолжать диалог».
Тимошенко – представителю России: А еще мы в Украине поедаем младенцев…
|Юлия Тимошенко
Насколько ярким было выступление Тимошенко, настолько бледным участие всей нашей делегации. Не буду пересказывать доклад премьер-министра, все ее инициативы подробно переданы в новостях. Интересной показалась мне дискуссия.
На реплику Константина Косачева, что у вас в Украине дискриминируют русское население и закрывают кинотеатры. Тимошенко невозмутимо отметила: «А еще у нас в Украине едят младенцев». И дальше, уже мягче, сказала, что никто ее маме не запрещает говорить по-русски.
Тимошенко поблагодарила Польшу, которая всегда поддерживала Украину в ее стремлении стать частью Европы. Отвечая на вопрос о вступлении в НАТО, она сказала: «В сегодняшнем взаимозависимом мире развитие отношений с разными системами безопасности является приоритетом для многих стран. Это касается как развития отношений Украины с НАТО, так и развитие отношений России с НАТО. Я подписала письмо с просьбой интенсифицировать взаимодействие с НАТО. Но речь пока не шла о вступлении, речь шла об ПДЧ. И ни один политик Украины не будет отрываться от общественного мнения и идти против воли народа, этому будет предшествовать референдум.
Практически каждый пассаж Тимошенко встречали аплодисментами.
После ее выступления россияне в кулуарах активно давали комментарии. Общий смысл которых сводился к тому, что Тимошенко уходила от ответов, а ПАСЕ тоже вдруг зачем-то вспомнила о Беларуси.
ПАСЕ – про аборты и суициды
Интересно, что на сессии рассматривались вопросы об абортах и детских суицидах.
По первому – ПАСЕ призвал декриминализировать аборты и гарантировать женщинам право на законный и безопасный аборт. Ассамблея включает сорок семь стран, и не в каждой из них они позволены.
Также была принята резолюция, призывающая страны к мерам, предотвращающим детский суицид. По детскому суициду резолюция была принята.
А по России – специальной резолюции не было. Почему, поинтересовались мы в кулуарах. Скорее всего, Россия бы заблокировала эту резолюцию, сказали одни парламентарии. Жесткая резолюция могла бы оттолкнуть Россию от сотрудничества, объяснили другие.
Конечно, в ПАСЕ многие вещи говорят иносказательно и не дают откровенно резких оценок. Но понять мнение и мотивацию людей можно, общаясь неформально в буфетах, которых тут великое множество. Есть даже своеобразная площадка прямо у выхода из зала, где проходят выставки и тоже есть буфет. Бутерброды в здании ПАСЕ продаются с 30-процентной надбавкой по сравнению с кафе Страсбурга – по три евро пятьдесят евроцентов, кола стоит вдвое дороже, чем в городе, – почти два евро, а салат из морковки с латуком – свыше четырех евро.
Тут, например, в буфете, я услышал, что тема Голодомора, инициированная украинской делегацией, была заблокирована. Кем заблокирована? По слухам, парламентариями «большой в географическом смысле, наполовину европейской страной, настолько демократической, что кандидатам в президенты там надо собрать два миллиона подписей в свою поддержку».
Всеволод Самохвалов, Страсбург