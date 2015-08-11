Допрос Януковича в РФ возможен только после официального подтверждения места его пребывания - ГПУ
Следственные действия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича на территории РФ возможны только при условии официального признания Россией его пребывания на ее территории, а также официального подтверждения со стороны российских силовиков личности Януковича.
Об этом журналистам сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНИАН.
Представитель ГПУ рассказал, что сегодняшний вызов Януковича на допрос - это особенность специального расследования. Он пояснил, что Янукович был вызван на допрос через средства массовой информации, и это означает, что подозреваемый уведомлен о вызове и заочное производство может идти своим чередом.
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Отвечая на вопрос, возможен ли допрос Януковича на территории Российской Федерации, Горбатюк сказал, что возможен как представителями российской прокуратуры, так и украинской, которые могут быть туда отправлены, но при условии, что Российская Федерация даст официальный ответ на запрос ГПУ о месте пребывания Януковича, установит его личность или же даст разрешение представителям Генпрокуратуры Украины провести следственные действия с участием Януковича на российской территории.
Горбатюк отметил, что сегодня, несмотря на межгосударственные договоренности, Генпрокуратура России не ответила на соответствующий запрос со стороны ГПУ.
В то же время он подчеркнул, что неявка Януковича на допрос, а также игнорирование российской стороной запросов относительно Януковича не станут помехой расследования уголовного производства в отношении экс-президента.
Как сообщал УНИАН, 11 августа ГПУ официально вызвала Януковича на допрос. Однако он не явился, а вместо него в главное следственное управление пришел его адвокат Виталий Сердюк. Он объяснил неявку своего подзащитного опасением за собственную жизнь.
Повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в газете «Урядовий кур‘єр».
Как отмечается в повестке, подозреваемый Янукович «в соответствии с требованиями стст.133, 135, 297-5 УПК Украины, вызывается 11 августа 2015 года в 11 часов к начальнику отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрию Безщасному в кабинет № 412 по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №42015000000001178 по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины».
Генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения.
В то же время адвокат Сердюк сообщил, что защита Януковича обжаловала решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании, а сам Янукович не будет присутствовать на допросе 11 августа в ГПУ.