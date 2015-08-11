Допрос Януковича в РФ возможен только после официального подтверждения места его пребывания - ГПУ

Об этом журналистам сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНИАН.

Представитель ГПУ рассказал, что сегодняшний вызов Януковича на допрос - это особенность специального расследования. Он пояснил, что Янукович был вызван на допрос через средства массовой информации, и это означает, что подозреваемый уведомлен о вызове и заочное производство может идти своим чередом.

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Отвечая на вопрос, возможен ли допрос Януковича на территории Российской Федерации, Горбатюк сказал, что возможен как представителями российской прокуратуры, так и украинской, которые могут быть туда отправлены, но при условии, что Российская Федерация даст официальный ответ на запрос ГПУ о месте пребывания Януковича, установит его личность или же даст разрешение представителям Генпрокуратуры Украины провести следственные действия с участием Януковича на российской территории.

Горбатюк отметил, что сегодня, несмотря на межгосударственные договоренности, Генпрокуратура России не ответила на соответствующий запрос со стороны ГПУ.

В то же время он подчеркнул, что неявка Януковича на допрос, а также игнорирование российской стороной запросов относительно Януковича не станут помехой расследования уголовного производства в отношении экс-президента.

Как сообщал УНИАН, 11 августа ГПУ официально вызвала Януковича на допрос. Однако он не явился, а вместо него в главное следственное управление пришел его адвокат Виталий Сердюк. Он объяснил неявку своего подзащитного опасением за собственную жизнь.

Повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в газете «Урядовий кур‘єр».

Как отмечается в повестке, подозреваемый Янукович «в соответствии с требованиями стст.133, 135, 297-5 УПК Украины, вызывается 11 августа 2015 года в 11 часов к начальнику отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрию Безщасному в кабинет № 412 по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №42015000000001178 по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины».

Генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения.

В то же время адвокат Сердюк сообщил, что защита Януковича обжаловала решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании, а сам Янукович не будет присутствовать на допросе 11 августа в ГПУ.