В Днепропетровске неизвестные повредили билборды нардепа Филатова (фоторепортаж)

По предварительной информации, группа лиц, вооруженных оружием для пейнтбола, передвигалась по разным районам Днепропетровска и обстреливала черной краской борды с изображением Бориса Филатова. Стоит отметить, что некоторые из конструкций были серьезно повреждены.

Народный депутат, один из лидеров партии «Украинское объединение патриотов» Борис Филатов данный акт вандализма связывает с его активной политической, общественной и гражданской позицией, а также с тем, что многих представителей старой власти, которая ввергла Украину в пучину войны и хаоса, пугает перспектива разоблачения и ответственности за совершенные преступления.

Читайте такжеФилатов заявил, что Чернигов станет одной из основных электоральных площадок для "УКРОПа"

В партии «Украинское объединение патриотов» также уверены, что данный акт является ничем иным, как ничтожным проявлением мелкой мести.

«Пережитки старой власти, назвавшие себя оппозицией, боятся политиков новой формации, которые не стесняются говорить людям правду в лицо, работают на благо горожан, и открыто заявляют об этом. Ничтожность политического влияния таких сил вынуждает их прибегать к подобным грязным методам, вместо того, чтобы вести открытую дискуссию», - отметили в партии.

Политическая партия «Украинское объединение патриотов» и «Благотворительный Фонд Бориса Филатова» призывают правоохранительные органы провести объективное расследование по факту вандализма и привлечь исполнителей и организаторов к предусмотренной законом ответственности за совершенные правонарушения.