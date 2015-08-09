ПС предупредил о подготовке провокаций сепаратистами в Одессе на деньги кремлевских кураторов

Об этом сообщили в пресс-службе "Правого сектора".

Отмечается, что в Одессе готовится фэйковая акция, имеющая целью подготовку вооруженного захвата и отчуждения от Украины территории Одесской области и создания в области неконтролируемых территорий, аналогичных "ЛНР" и "ДНР".

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В частности, 9 августа в одном из гостиничных комплексов Одессы на деньги кремлевских кураторов запланировано провокационное мероприятие, посвященное якобы годовщине вооруженной российской агрессии против Грузии, сообщают местные СМИ.

В "Правом секторе" отметили, что за участие в таких провокационных шоу людям платят по 50-100 гривен. Организаторы провокаций заранее готовят плакаты, а массовка играет роль "политически активных одесситов".

Кроме того, для съемки фото- и видео нанимают специальных "операторов", а затем этот материал тиражируют в российских СМИ с пропагандистской целью.