США выступили против сепаратистских выборов, которые противоречат Минским соглашениям

Об этом вице-президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, передает Радио Свобода со ссылкой на заявление Белого дома

"Вице-президент осудил объявления сепаратистских лидеров о планах проведения выборов 18 октября", – говорится в сообщении. Байден указал, что такие выборы "прямо противоречат минским соглашениями и украинским законам".

Байден и Яценюк также обсудили программу реформ, которую воплощает Киев, а также американо-украинский деловой форум, который состоится 13 июля в Вашингтоне.

Читайте такжеЗахарченко объявил в ДНР местные выборы "на основании Закона Украины""Вице-президент приветствовал продолжение процесса конституционных реформ в Украине как способа децентрализации власти в соответствии с минскими соглашениями", – говорится в заявлении Белого дома.

На этой неделе лидер группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что на территории, которую он считает подвластной "ДНР", 18 октября состоятся "местные выборы".

Попытки провести "местные выборы" на временно оккупированных территориях на востоке Украины будут означать нарушение российской стороной достигнутых в Минске соглашений, заявил 2 июля во Львове президент Украины Петр Порошенко.