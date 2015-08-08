Чубаров назвал события грузино-российской войны 2008 года "невыученными уроками"

"Международное сообщество своевременно не предприняло малейших усилий, чтобы не позволить Путину вторгнуться в Грузию", - написал он на своей странице в Facebook.

Чубаров считает, что отсутствие жесткой позиции мирового сообщества в то время, позволили России аннексировать Крым в 2014 году и дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

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"Повздыхав – поохав, международное сообщество вскоре успокоилось, а через короткое время вновь стало обхаживать Путина в качестве равноправного партнёра… В феврале 2014 года Россия повторно ввергла в шок международное сообщество, оккупировав Крым, а затем развязав кровавую бойню на части территорий Донецкой и Луганской областей…Теперь жертвой России стала Украина", – написал глава Меджлиса .

"Оккупированный Крым и все его жители, за малым исключением, оказались заложниками шизофренической политики Кремля", – добавил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

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По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены.