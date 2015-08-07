Кремль пока не видел заявления Гайдар об отказе от российского гражданства

Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не видели", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Как сообщал УНИАН, Гайдар заявляет, что отказалась от российского гражданства.

"Я написала заявление об отказе от гражданства России. Не знаю, когда это может случиться, но я готова", - сказала она. По ее словам, она понемногу осваивается в Одессе, изучает проблемы местного населения.