Минюст: в ЕСПЧ подано несколько сотен исков по нарушениям прав человека в Крыму и на Донбассе

Однако ждать скорого вердикта истцам не стоит - чтобы рассмотреть одно дело, судьям может понадобиться до 5 лет, прогнозирует заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Читайте такжеВ Минюсте анонсировали подачу в ЕСПЧ в ближайшее время четвертого иска против России"По данным Европейского суда, к ним уже поступило несколько десятков дел из Крыма и несколько сотен дел, которые касаются Донбасса", – отметил Петухов.

"Ситуация общая для всех дел. После того, как будет выиграно первое дело, решение по другим делам пойдут достаточно быстро почти автоматически. Потому что они будут стандартные, там будут повторяться те же факты, установленные ранее. Поэтому единственное, к чему нужно быть готовым, что это не будет быстрым решением . Но на самом деле другого выхода нет, потому что судиться с ДНР невозможно", – подчеркнул он.