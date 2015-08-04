ГПУ подозревает экс-министра Захарченко в получении 1,2 миллиона гривен взятки

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, сегодня составлено сообщение о подозрении бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко в получении неправомерной выгоды в размере 1,2 млн грн за содействие в осуществлении беспрепятственной незаконной хозяйственной деятельности фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые создавались с целью уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики и предоставления услуг по конвертации безналичных средств в наличные для дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-глава МВД Захарченко устроился на работу в российской госкорпорации

В Генпрокуратуре отметили, что действия экс-министра квалифицированы по ч. 5 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается, проверяется законность источников происхождения имущества и денежных средств Захарченко и его семьи.