Ющенко: разве жители Киева живут не по той же Конституции, что в Донецке?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что выборы Киевского городского председателя должны проходить в один тур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на брифинге после Всеукраинской конференции «С любовью и заботой к детям».

Полемизируя по этому вопросу, Президент спросил: «Почему мэр Донецка выбран в рамках однотурного голосования, в Обухове – мэр выбран в рамках однотурного голосования, Виннице, Житомире, Сумах и т.д., а в Киеве за 36 дней до голосования необходимо делать повторное голосование». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что выборы в Киеве - досрочные. «Разве жители Киева живут не по той Конституции, что в Донецке? Почему претензия здесь к местному избирателю», - заострил внимание В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, «если у нас назрела сегодня дискуссия о выборной системе в местные органы самоуправления - давайте это сделаем. Но не нужно делать специальных политтехнологий, если нет единого кандидата, если нет договоренности…».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2004 году был ликвидирован порог явки на выборах в местные органы самоуправления, и «сегодня это демократическая модель выборов». «Я хотел бы не путать избирательную технологию с требованиями демократии», - заключил Президент.