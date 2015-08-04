Порошенко неожиданно созвал военный кабинет

13:37, 04 августа 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко неожиданно созвал военный кабинет.

Порошенко / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня во время заседания коллегии Министерства информации Украины.

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«Президент неожиданно созвал военный кабинет, а я не люблю опаздывать, поэтому я попрошу меня несколько раньше отпустить» , - заявил он.

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