Порошенко неожиданно созвал военный кабинет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня во время заседания коллегии Министерства информации Украины.

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«Президент неожиданно созвал военный кабинет, а я не люблю опаздывать, поэтому я попрошу меня несколько раньше отпустить» , - заявил он.