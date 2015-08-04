У Яценюка надеются, что Порошенко согласится уволить Демчишина уже осенью
Вице-премьер-министр Валерий Вощевский не исключает, что президент Петр Порошенко поддержит увольнение осенью 2015 года министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, назначенного в декабре прошлого года по квоте его политической силы – Блока Петра Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вощевский заявил в ходе круглого стола, посвященного подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг.
«В свое время президент заявил, что в сентябре-октябре, с началом работы парламента, правительство будет переформатировано. Я думаю, что он имел в виду кадровые вопросы, о которых вы говорите. Уверен, что это будет сделано», - сказал Вощевский, отвечая на вопрос главы Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца о том, когда будет решен вопрос с увольнением министра энергетики Демчишина.
По словам Вощевского, Министерство энергетики на сегодняшний день не в полной мере справляется с поставленными задачами. Также вице-премьер отметил неудовлетворительную работу Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, которая была создана президентом Украины в августе 2014 года.
«Претензия есть к НКРЭКУ. Прозрачность их работы – это вопрос, который на сегодня не решен», - сказал Вощевский.
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Как ранее сообщал УНИАН, 3 августа на заседании Антикризисного энергетического штаба премьер-министр Арсений Яценюк раскритиковал работу министра энергетики Владимира Демчишина и поручил немедленно представить баланс потребления электроэнергии, а также объемы и источники закупки угля для обеспечения теплоэлектростанций на период отопительного сезона 2015-2016 годов.
В свою очередь, Демчишин заявил, что Украине для прохождения отопительного сезона необходимо накопить порядка 3 млн тонн угля. В то же время, согласно экспертным оценкам, необходимые объемы составляют не менее 11 млн тонн. При этом на текущий момент запасы угля составляют порядка 1,5 млн тонн.