Переговоры контактной группы по отводу вооружений на Донбассе продолжатся во вторник - представитель ОБСЕ

Об этом сообщает ZN.ua.

"Была достигнута договоренность продолжать работу рабочей группы завтра утром в 10.00 часов. Эта работа ведется, как вы знаете, по этому соглашению по отводу танков и также артиллерийских орудий калибром до 100 миллиметров и минометов калибром до 120 миллиметров", - заявил Сайдик.

По его словам, контактная группа продолжит работу по вопросам выборов, статуса регионов Донбасса и изменений в Конституции Украины.

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"Политическая подгруппа продолжит работу по вопросам выборов, статуса регионов Донбасса и изменений конституции", - отметил Сайдик.

Ранее УНИАН сообщал, что участники контактной группы по урегулированию в Украине подводят итоги встречи в Минске; консультации продолжались более 12 часов. Одним из основных вопросов переговоров является соглашение об отводе от линии разграничения сторон в Донбассе вооружения калибром до 100 миллиметров.