Генпрокуратура вызвала Богатыреву на допрос по делу о растрате в особо крупных размерах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, сейчас ведомство расследует уголовные производства по подозрению Игнатова по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в отношении Богатырёвой - по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) УКУ.

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В ГПУ отметили, что по ходатайству органа досудебного следствия решением Печерского районного суда. Киева предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального досудебного расследования в отношении Игнатова и Богатырёвой.

Согласно ч. 1 ст. 297-5 УПК Украины повестки о вызове подозреваемого при осуществлении специального досудебного расследования подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте органа досудебного расследования, в производстве которого находятся материалы досудебного расследования.

Согласно повестке о вызове, "подозреваемый Игнатов Андрей Петрович, 06.11.1974 г.р., в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 297-5 УПК Украины вызывается 5 августа 2015 года на 09:30 к старшему следователю в ОВД Генпрокуратуры Миропольцу Д.А. в каб. № 307 по адресу: г. Киев, ул. Кловский спуск, 36/1 (тел. 044-200-67-93) для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному производству № 42014000000000625 по ч. 2 ст. 364 УК Украины".

Что касается Богатырёвой, то она, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 297-5 УПК Украины вызывается 5 августа 2015 года на 09:30 к старшему следователю в ОВД ГПУ Ясиру А.Н. в каб. №341 по адресу: г. Киев ул. Московская, 8 (тел. 044-200-67-91) для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному производству №42015000000000824 по ч. 5 ст. 191 УК Украины.