Экс-министра здравоохранения Богатыреву впервые в Украине будут судить заочно

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ведомства расследуется уголовное производство по подозрению бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой и других лиц по факту незаконного завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, то есть по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В уголовном производстве 8 мая 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством о начале процедуры специального досудебного расследования.

23 июля 2015 года решением Печерского районного суда Киева предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального досудебного расследования в отношении Богатыревой.

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Генеральной прокуратурой Украины в соответствии с гл. 24-1 УПК Украины начата процедура специального досудебного расследования в данном производстве.

В ведомстве отметили, что главой 24-1, которой действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины дополнен в соответствии с Законом Украины от 07.10.2014, предусмотрена процедура проведения специального досудебного расследования (in absentia), то есть возможности судом заочного осуждения в случае, если лицо находится в межгосударственном или международном розыске.

Это первое в истории Генеральной прокуратуры Украины применение процедуры специального досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения для Богатыревой в виде ареста.

16 июня генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что Генпрокуратура внесла представление о заочном осуждении относительно Богатыревой, а также бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.

"Процедура специального расследования (заочного производства) впервые реализована на практике. В суд внесено представление об заочном осуждении экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой и соучастника Александра Стащенко по факту завладения бюджетными средствами на сумму 6,5 млн грн в процессе закупок медицинских препаратов и оборудования. Процедуру заочного осуждения применили также в отношении бывшего председателя Национального банка Украины, первого вице-премьер-министра и премьер-министра Сергея Арбузова. Его подозревают в хищении и присвоении государственных средств НБУ на сумму около 118 млн гривен", - сообщил Шокин.