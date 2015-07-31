Боевики применяют кровавую и провокационную тактику, обстреливая мирные населенные пункты - штаб

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Сообщается, что сегодня, в 8.15, в районе поселка Золотое диверсионно-разведывательная группа противника пыталась проникнуть на нашу территорию, однако была обнаружена одним из подразделений сил АТО. Завязался бой, в результате которого враг отступил.

В целом ситуация в зоне АТО остается неспокойной. «Незаконные вооруженные формирования существенно увеличили провокации с использованием гранатометов и стрелкового оружия в районе Донецка», - говорится в сообщении.

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«Так, с полуночи бандиты практически постоянно обстреливали Пески, Опытное, Марьинку. Наибольшая интенсивность огня противника зафиксирована с 3 до 4 часов ночи и с 12 до 16 дня», - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что «цинично нарушая Минские договоренности, наемники продолжают использовать вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения».

«Около часа ночи боевики дважды вели огонь из 120-миллиметровых минометов по нашим опорным пунктам в Станице Луганской. С 4 до 5 часов ночи наемники, используя 152-миллиметровую артиллерию, били по Лозовом, что на Артемовском направлении. В 4.45 по украинским воинам в районе Верхньоторецкого вел огонь вражеский танк. А в 5.25 неподалеку Опытного боевики применяли вооружение БМП», - отмечает пресс-центр.

«Применяя кровавую и провокационную тактику, враг продолжает обстрелы мирных населенных пунктов. В 2.50 российско-террористические войска стреляли из 122-миллиметровой артиллерии по поселку Тошковка, что на Луганщине», - подчеркивает пресс-центр и замечает: «В общем с полуночи до 18 часов бандиты более 40 раз нарушили режим прекращения огня».