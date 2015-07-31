В Станице Луганской в результате обстрелов боевиков ранен военный, сгорело три дома

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в ночь на пятницу Станица Луганская была обстреляна боевиками из минометов, автоматических и ручных гранатометов, а также стрелкового оружия.

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В результате прямого попадания сгорел гараж, в котором находился частный автомобиль. В центральной части поселка на трех улицах осколками от мин перебит газопровод, однако до утра ремонтникам удалось устранить повреждения и восстановить газоснабжение.

В местную больницу с ранением от разрыва мины был доставлен боец 128-й бригады ВСУ родом из Херсонской области.

«Впервые за долгое время боевики в Станице использовали 120-мм минометы. Это, по моему мнению, говорит о том, что они настроены на эскалацию конфликта в зоне боевых действий», - отмечает руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.