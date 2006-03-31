В Киевсовет попадают восемь партий и блоков

По состоянию на 15.05 пятницы обработаны 100% протоколов по выборам депутатов Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре по освещению хода результатов голосования на выборах мэра Киева, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали 24,64% избирателей (БЮТ получает 41 депутатский мандат), Блок Леонида Черновецкого – 12,93% (21 мандат), блок «Наша Украина» - 8,85% (15 мандатов), блок ПОРА-ПРП – 8,51% (14 мандатов), Киевское городское отделение Партии регионов – 5,76% (9 мандатов), избирательный блок «Гражданский актив Киева» - 4,01% (7 мандатов), Киевскую городскую организацию СПУ – 3,95% (7 мандатов), Народный блок Литвина – 3,63% (6 мандатов). Все остальные партии и блоки не преодолели 3-процентный барьер.