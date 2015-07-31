Порошенко и премьер Нидерландов назвали вето России в Совбезе ООН еще одним шагом к ее изоляции

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Глава украинского государства отметил высокий уровень взаимодействия между Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной в вопросе продвижения инициативы создания международного уголовного трибунала с целью привлечения к ответственности виновных в преступлениях, связанных со взбиванием самолета MH17 «Малайзийских авиалиний», - говорится в сообщении.

«Нам удалось выработать всеобъемлющий международно-правовой механизм, способный обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в этом преступлении», – цитирует президента его пресс-служба.

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Порошенко и Рютте осудили позицию России, которая, злоупотребляя правом вето, стала на пути процесса наказания виновных в катастрофе самолета «Малайзийских авиалиний».

«Это вето против правосудия. Весь мир это увидел», – заявил президент.

Во время разговора стороны сошлись на мнении, что такое решение стало еще одним шагом на пути к международной изоляции Москвы.

Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.