Пожар в Харькове: знак для вьетнамцев или месть Фельдману? (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, вчера на рынке «Барабашово» в Харькове возник пожар. Ему была присвоена 3-я категория сложности. Человеческих жертв и пострадавших нет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе концерна “АВЭК”, одной из структур которого является “Барабашово”, на рынке пожаром было охвачено 4 торговых ряда и свыше 200 магазинов.

Пожар возник на территории так называемого «вьетнамского» сектора рынка. В его ликвидации принимали участие около 20 экипажей пожарников.

Пожар возник в 15.47, ликвидировали его в 19.20. Ситуация осложнялась тем, что горел пластик и огонь загорался в разных местах на территории рынка.

Руководство концерна “АВЭК” заявило, что считает пожар на рынке «Барабашово» спланированным террористическим актом, поскольку именно сейчас решается вопрос о проведении досрочных выборов мэра и горсовета в Харькове. «Харьковская власть в лице ДОБКИНА и КЕРНЕСА таким образом хочет отомстить А.ФЕЛЬДМАНУ - инициатору создания временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений городских властей Харькова и основному политическому оппоненту ДОБКИНА и КЕРНЕСА», – говорится в заявлении концерна.

Фото Мстислава Чернова/УНИАН