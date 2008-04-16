Пожар в Харькове возник на территории т.н. «вьетнамского» сектора

В Харькове четвертый час подряд пожарные борются с огнем на рынке «Барабашово», на данный момент пожар удалось локализовать.

Как передает корреспондент УНИАН, ситуация осложнена тем, что горит пластик, и огонь вспыхивает в разных местах на территории рынка.

В тушении пожара участвуют около 20 пожарных расчетов.

Над самим рынком – сильное задымление.

По данным медиков, пострадавших нет.

Пожар возник на территории так называемого «вьетнамского» сектора рынка.

По словам пожарных, бороться с огнем им придется и на протяжении ночи.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем на рынке «Барабашово» в Харькове возник пожар. Ему была присвоена 3-я категория сложности.

Руководство концерна “АВЭК” заявило, что считает пожар на рынке «Барабашово» спланированным террористическим актом.

По информации руководства концерна “АВЭК”, сегодняшний теракт не случаен, поскольку именно сейчас решается вопрос о проведении досрочных выборов мэра и горсовета в Харькове. «Харьковская власть в лице ДОБКИНА и КЕРНЕСА таким образом хочет отомстить А.ФЕЛЬДМАНУ - инициатору создания временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений городских властей Харькова и основному политическому оппоненту ДОБКИНА и КЕРНЕСА», – говорится в заявлении концерна.