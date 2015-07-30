КС завтра обнародует заключение об изменениях в Конституцию в части децентрализации

В пятницу, 31 июля, Конституционный суд Украины официально обнародует принятое 30 июля заключение по делу об обращении Верховной Рады относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины.

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В сообщении говорится, что это произойдет в 12 часов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. За это решение проголосовали 288 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

КС 27 июля начал рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации.