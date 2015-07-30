СБУ запретила въезд в Украину 10 французским депутатам за поездку в оккупированный Крым

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности запретила на три года въезд на территорию Украины десятерым депутатам национального собрания и Сената Франции. Украинская сторона считает, что их поездка в Автономную республику Крым в июле текущего года без согласия украинской стороны и вопреки Порядку въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, является деструктивным шагом", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что такие действия граждан Франции противоречат интересам обеспечения национальной безопасности и посягают на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. В частности, под запрет попали: Тьери Мариани, Ив Поззо ди Борго, Николя Дюик, Клод Гоазген, Жером Ламбер, Яник Моро, Патрис Вершер, Мари-Кристин Даллоз, Совер Гандольфи-Шайт, Жак Мияр.