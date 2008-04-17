Яценюк объявил перерыв по требованию БЮТ и НУ-НС

В Верховной Раде Украины после открытия пленарного заседания по требованию фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” был объявлен перерыв до 10.30.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня «чрезвычайно сложная повестка дня».

По его словам, планируется рассмотрение ряда социальных законопроектов, в частности, о минимальном прожиточном уровне, а также должно быть завершено рассмотрение законопроекта «О Кабинете Министров Украины».

«Прошу всех настроиться на работу», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он хотел предоставить слово народному депутату Украины Юрию КЛЮЧКОВСКОМУ, который докладывает законопроект о Кабмине, но того не оказалось в сессионном зале. Тогда А.ЯЦЕНЮК сообщил, что две фракции обратились с просьбой объявить перерыв, и после этого был объявлен перерыв на 30 минут.