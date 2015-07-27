Корбан заявил, что не признает своего поражения

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Чернигове.

«Поражения своего я не признаю. Но есть юридический факт, и Березенко получит этот мандат. Мандат, от которого воняет. Никаких юридических процессов не будет. Мы будем продолжать защищать Украину, сконцентрировавшись на внутренних врагах», – заявил Геннадий Корбан.

Он подчеркнул, что победа Березенко стала возможной благодаря хорошо налаженной сети по скупке голосов на 60 тысяч человек, которую команде Корбана не везде удалось поломать. Так, по его словам, на тех участках, где сеть удалось разрушить, Корбан побеждает или же разрыв между ним и Березенко небольшой, а там, где этого не удалось сделать, Березенко набрал в 4 раза больше.

Геннадий Корбан отметил, что он сознательно попросил благотворителей организовать оказание социальной помощи жителям Чернигова, чтобы «сорвать маски с власти» и подчеркнуть, что так называемая новая власть использует те же манипулятивные технологии для фальсификации выборов, как и власть времен Януковича.

«У нас не было иллюзий относительно победы на этих выборах. У нас была другая цель. Вся Украина стала свидетелем полного политического дефолта власти. Я считаю, что в Чернигове она получила поражение. БПП, получив один мандат, потеряет 10 коалициантов», – считает Корбан.