В Чернигове открыто 19 уголовных производств по фактам нарушений на 205-м округе – милиция

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Согласно сообщению, всего к правоохранителям вчера поступило 67 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Из них 6 касались распространения агитационных материалов, 26 – подкупа избирателей, 1 – повреждение бюллетеня и другие.

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Из общего количества зарегистрированных сообщений начато 19 уголовных производств. Восемь из них – по ч. 1 ст. 160 УК (подкуп избирателя); девять – по ч. 4 ст. 358 УКУ (использование заведомо поддельного документа); два – по ч. 1 ст. 158-1 УК украины (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз). Продолжается досудебное следствие.

Ночь в окружной избирательной комиссии округа №205, по сообщению милиции, прошла спокойно. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Бойцы Национальной гвардии Украины сменили правоохранителей и охраняют окружную избирательную комиссию.