Глава ЦИК: Голосование в Чернигове прошло без существенных нарушений

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии так прокомментировал прохождения выборов Председатель ЦИК Михаил Охендовский.

"Теперь главное, чтобы так же спокойно и в соответствии с установленными законом процедур прошли подсчет голосов избирателей на избирательных участках, транспортировка избирательной документации в окружную избирательную комиссию и установление итогов голосования в округе", - добавил Председатель ЦИК.

Он также подчеркнул, что «Центральная избирательная комиссия призывает всех членов участковых комиссий, окружной избирательной комиссии, каждого из зарегистрированных в округе кандидатов в народные депутаты, их доверенных лиц и наблюдателей обеспечить порядок и соблюдение требований закона при подсчете голосов, составлении соответствующих протоколов, их транспортировке в окружную комиссию и установлении итогов голосования".

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"Хотелось бы отдельно поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, которым удалось обеспечить общественный порядок во время голосования. Надеемся, что они и в дальнейшем смогут так же эффективно предотвращать все возможные провокации и другие попытке нарушения порядка в этом округе, а при необходимости - быстро и решительно пресекать их", - сказал Охендовский.

«ЦИК будет оперировать только теми сведениями о содержании протоколов УИК, которые сначала будут получены с окружной избирательной комиссии с помощью системы "Выборы" и носить предварительный и неофициальный характер, а затем сведениями из оригинальных экземпляров протоколов, когда они будут доставлены в ЦИК окружной комиссией. Этого мы ожидаем в конце дня в понедельник, или, что более вероятно, во вторник. Штабы же кандидатов узнают результаты подсчета голосов значительно раньше Центральной избирательной комиссии, поскольку получат их от своих наблюдателей непосредственно с избирательных участков, как правило, с помощью смс-сообщений. Параллельный подсчет голосов в штабах кандидатов начнется сразу после завершения подсчета на первом избирательном участке и будет продолжаться до завершения подсчета на последнем. Хотелось бы, чтобы сразу после завершения параллельного подсчета проигравшие кандидаты нашли в себе силы поздравить победителя, как это принято делать во всех цивилизованных странах мира ", - подчеркнул Председатель ЦИК.

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Как сообщалось, в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии отметили, что по предварительным данным, явка избирателей в одномандатном избирательном округе № 205 в г. Чернигов на 20.00 составила 35,32%.

Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов, на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

По данным экзит-полла общественной организации "Доброчин", на прошедших в воскресенье довыборах в парламент по 205 округу 22,8% голосов набрал кандидат от партии "Украинское объединение патриотов – "УКРОП" Геннадий Корбан.

На втором месте с 14,6% голосов находится кандидат в народные депутаты Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Согласно данным экзит-пола, результаты которого опубликовало ОО "Всеукраинская Люстрация", Геннадий Корбан («Украинское объединение патриотов - Укроп») набрал 18%, Андрей Мищенко (ВО «Свобода») - 18%, Сергей Березенко («Блок Петра Порошенко «Солидарность») - 16%.

Согласно экзит-поллу New Image Marketing Group за Корбана проголосовало 33% избирателей, Сергей Березенко набрал 23%, Игорь Андрейченко - 8%, Николай Зверев - 7%, Владимир Зуб - 7%, Андрей Мищенко - 6%.

В свою очередь, Комитет избирателей Украины заказал исследования киевской социологической группе «Социс».

Результаты экзит-пола от компании "Социс" по состоянию на 20:00 - Березенко набирает 31,4%, а Корбан - 17,1%.