Явка избирателей в 205 округе на 20.00 составила более 35% - ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии.

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«В 20:00 26 июля завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины. В Центральную избирательную комиссию уже поступили сведения по явке избирателей по состоянию на определенное время. По предварительным данным, полученным от окружной избирательной комиссии ОВО № 205, собранными ею путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий этого одномандатного избирательного округа, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 35, 32%», - говорится в сообщении.

Окончательные официальные сведения по явке избирателей будут установлены окружной избирательной комиссией ОВО № 205 на основе протоколов о подсчете голосов избирателей всех 83-х участковых избирательных комиссий.

Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов, на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

По данным экзит-полла общественной организации "Доброчин", на прошедших в воскресенье довыборах в парламент по 205 округу 22,8% голосов набрал кандидат от партии "Украинское объединение патриотов – "УКРОП" Геннадий Корбан.

На втором месте с 14,6% голосов находится кандидат в народные депутаты Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Согласно данным экзит-пола, результаты которого опубликовало ОО "Всеукраинская Люстрация", Геннадий Корбан («Украинское объединение патриотов - Укроп») набрал 18%, Андрей Мищенко (ВО «Свобода») - 18%, Сергей Березенко («Блок Петра Порошенко «Солидарность») - 16%.

Согласно экзит-поллу New Image Marketing Group за Корбана проголосовало 33% избирателей, Сергей Березенко набрал 23%, Игорь Андрейченко - 8%, Николай Зверев - 7%, Владимир Зуб - 7%, Андрей Мищенко - 6%.

В свою очередь, Комитет избирателей Украины заказал исследования киевской социологической группе «Социс».

Результаты экзит-пола от компании "Социс" по состоянию на 20:00 - Березенко набирает 31,4%, а Корбан - 17,1%.