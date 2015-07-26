ЕС призывает Турцию к примирению с курдами, США поддерживают действия Анкары

Об этом заявила верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает Немецкая волна со ссылкой на dpa в воскресенье, 26 июля.

Такое мнение верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности ЕС выразила в официальном заявлении, распространенном после телефонного разговора с турецким министром иностранных дел.

Читайте такжеТурция допускает возможность наземной операции в СирииВ то же время она заверила, что ЕС поддержит Турцию в борьбе против террористов из группировки "Исламское государство" и любой другой формы терроризма.

Глава министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляен разделяет позицию главной дипломата ЕС. Глава ведомства заявила, что поддерживает право Турции "защищаться от "Исламского государства", но одновременно призывает "не сходить с начатого пути примирения" с курдами.

Похожее заявление сделала сегодня и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

В то же время Соединенные Штаты выразили полную поддержку действиям Турции. По мнению заместителя советника по вопросам безопасности американского президента Барака Обамы, Бена Роудса, Анкара имеет "право" наносить удары по "террористическим целям". Заявление Роудса прозвучало в воскресенье, 26 июля, в столице Кении Найроби, где Обама находится с визитом.

Советник американского президента напомнил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) считается в США "террористической организацией". Вместе с тем представитель Белого дома поприветствовал "решительные" действия Анкары против "Исламского государства" (ИГ).

Напомним, Турция начала наносить удары по позициям Исламского государства в Сирии и курдских вооруженных формирований в Ираке, а также провела масштабную антитеррористическую операцию внутри страны, задержав более 200 человек.