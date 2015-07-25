Турция подтвердила бомбардировку позиций курдских боевиков в Ираке

Правительство Турции подтвердило нанесение авиаударов турецкими ВВС по позициям боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении аппарата правительства Турции, сообщает РИА Новости.

"24 июня были нанесены эффективные авиаудары по целям террористической организации РПК на севере Ирака. Были уничтожены лагеря боевиков и склады с оружием. Были также атакованы позиции ИГ на севере Сирии. Об этих мерах, принятых в целях защиты нашей национальной безопасности, были оповещены международные организации, в частности, ООН и НАТО", — говорится в заявлении.

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Ранее турецкие СМИ сообщали, что истребители ВВС Турции F-16 атаковали поздно вечером в пятницу позиции ИГ в Сирии и РПК на севере Ирака.