КИУ насчитал до 40 псевдожурналистов в Чернигове, но считает избирательный процесс в целом качественным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в дискуссионном клубе "Экспертное мнение" сообщил руководитель организации Алексей Кошель.

По его словам, представители КИУ задержали две группы псевдожурналистов, которые зарегистрировались от издания "Точка зрения". Сделано соответствующее обращение в правоохранительные органы. Также двое человек находятся в милицейском участке.

Кошель отметил, что он лично задержал человека с удостоверением №39, поэтому есть основания считать, что на избирательных участках округа №205 находятся более 40 таких "журналистов", что является, по его мнению, серьезной сетью. Руководитель КИУ видит угрозу пребывание на участках посторонних лиц во время подсчета голосов и транспортировки бюллетеней. Ведь даже незначительное количество людей могут повредить документацию, или совершить другие действия, чтобы результаты выборов на участке признать недействительными.

Читайте такжеКИУ требует расследовать появление на участках Чернигова лиц с поддельными удостоверениями журналистаВ целом по состоянию на 15.00 председатель КИУ назвал избирательный процесс "достаточно качественным на фоне грязной предвыборной кампании".

Серьезных нарушений, которые могут повлиять на результат волеизъявления черниговцев, пока не зафиксировано.

Координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская также выразила обеспокоенность пребыванием на избирательных участках представителей несуществующих СМИ. С этим вопросом она обратилась к руководству УМВД в области. По ее информации, происходит некоторая рокировка этих представителей с одного участка на другой, люди меняют удостоверения и по сути незаконно находящихся на участках.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия. В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работает 83 участка.